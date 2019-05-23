Новый канал

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ЧТ
ПТ
СБ
ВС
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Х/Ф Девушка в паутине
09:50
Х/Ф И пришел пау
12:00
Х/Ф Сделано в Америке
14:10
Х/Ф Враг государства
17:00
Аферисты в сетях
19:00
Ревизор. Премьера!
21:50
Х/Ф Лара Крофт –...
23:40
Х/Ф Мисс Пуля
01:30
Х/Ф Совершенные
02:50
Служба розыска детей
02:55
Зона Ночи. Новый взгляд
04:20
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Вар`яти
09:20
Т/С Гримм
10:30
Х/Ф Аквамарин
12:40
Аферисты в сетях
19:00
Аферисты в сетях
21:10
Х/Ф Бесстыдное путешествие
23:00
Х/Ф Столик №19
00:50
Т/С Коварные горничные
01:55
Зона Ночи. Новый взгляд
04:20
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Вар`яти
09:20
Т/С Гримм
11:00
Х/Ф Логово монстра
13:20
Кохання на виживання
17:00
Х/Ф Хто зверху?
19:00
Х/Ф Хто зверху?
21:00
Х/Ф Тревожный вызов
22:50
Х/Ф Логово монстра
01:00
Т/С Коварные горничные
02:10
Служба розыска детей
02:15
Зона Ночи. Новый взгляд
04:20
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Вар`яти
09:20
Т/С Гримм
11:10
Х/Ф Тревожный вызов
13:00
Заробітчани
17:00
Х/Ф Хто зверху?
19:00
Х/Ф Хто зверху?
21:00
Х/Ф Ангелы Чарли
23:00
Х/Ф Ангелы Чарли 2: Только вперед
01:10
Т/С Коварные горничные
02:15
Служба розыска детей
02:20
Зона Ночи. Новый взгляд
04:20
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Вар`яти
09:15
Т/С Гримм
09:50
Топ-модель по-украински
17:00
Х/Ф Лара Крофт –...
19:00
Х/Ф Лара Крофт: Колыбель жизни
21:20
Х/Ф Ангелы Чарли
23:50
Х/Ф Эверли
01:40
Т/С Коварные горничные
02:45
Служба розыска детей
02:50
Зона Ночи. Новый взгляд
05:40
Kids’ Time. Агент Марни
07:20
Аферисты в сетях
09:20
Вар`яти
11:10
Х/Ф Хто зверху?
15:10
Х/Ф Бесстыдное путешествие
17:00
М/Ф Фердинанд
19:00
Х/Ф Ведьмина гора
21:00
Х/Ф Призрак в доспехах
23:00
Х/Ф Бегущий по лезвию 2049
02:10
Зона Ночи. Новый взгляд
05:00
Тайный агент
05:00
Тайный агент
06:10
Ревизор
09:00
Kids’ Time. Фердинанд
11:00
Х/Ф Бегущий по лезвию 2049
14:10
Х/Ф Призрак в доспехах
16:10
Х/Ф Ведьмина гора
18:10
Х/Ф Бунтарь один. Звездные войны:...
21:00
Х/Ф Звездные войны: Последние...
23:55
Х/Ф Эверли
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Кто против блондинок?
Шалена зірка
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Пацанки. Новая жизнь
Заробітчани
Подіум
7Я Розы
КІЛЬКА ПАРОДІЙ
Шоумания
Колдуньи
Киев днем и ночью
Дешево и сердито
Педан и Серафим
Зоряні яйця
Половинки
ОЛЯ
Звезды под гипнозом
Сторожевая застава
Абзац!
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Онлайн-конференции
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Телепрограмма
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Х/Ф Девушка в паутине
09:50
Х/Ф И пришел пау
12:00
Х/Ф Сделано в Америке
14:10
Х/Ф Враг государства
17:00
Аферисты в сетях
19:00
Ревизор. Премьера!
21:50
Х/Ф Лара Крофт –...
23:40
Х/Ф Мисс Пуля
01:30
Х/Ф Совершенные
02:50
Служба розыска детей
02:55
Зона Ночи. Новый взгляд
04:20
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Вар`яти
09:20
Т/С Гримм
10:30
Х/Ф Аквамарин
12:40
Аферисты в сетях
19:00
Аферисты в сетях
21:10
Х/Ф Бесстыдное путешествие
23:00
Х/Ф Столик №19
00:50
Т/С Коварные горничные
01:55
Зона Ночи. Новый взгляд
04:20
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Вар`яти
09:20
Т/С Гримм
11:00
Х/Ф Логово монстра
13:20
Кохання на виживання
17:00
Х/Ф Хто зверху?
19:00
Х/Ф Хто зверху?
21:00
Х/Ф Тревожный вызов
22:50
Х/Ф Логово монстра
01:00
Т/С Коварные горничные
02:10
Служба розыска детей
02:15
Зона Ночи. Новый взгляд
04:20
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Вар`яти
09:20
Т/С Гримм
11:10
Х/Ф Тревожный вызов
13:00
Заробітчани
17:00
Х/Ф Хто зверху?
19:00
Х/Ф Хто зверху?
21:00
Х/Ф Ангелы Чарли
23:00
Х/Ф Ангелы Чарли 2: Только вперед
01:10
Т/С Коварные горничные
02:15
Служба розыска детей
02:20
Зона Ночи. Новый взгляд
04:20
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Мультфильмы
07:20
Вар`яти
09:15
Т/С Гримм
09:50
Топ-модель по-украински
17:00
Х/Ф Лара Крофт –...
19:00
Х/Ф Лара Крофт: Колыбель жизни
21:20
Х/Ф Ангелы Чарли
23:50
Х/Ф Эверли
01:40
Т/С Коварные горничные
02:45
Служба розыска детей
02:50
Зона Ночи. Новый взгляд
05:40
Kids’ Time. Агент Марни
07:20
Аферисты в сетях
09:20
Вар`яти
11:10
Х/Ф Хто зверху?
15:10
Х/Ф Бесстыдное путешествие
17:00
М/Ф Фердинанд
19:00
Х/Ф Ведьмина гора
21:00
Х/Ф Призрак в доспехах
23:00
Х/Ф Бегущий по лезвию 2049
02:10
Зона Ночи. Новый взгляд
05:00
Тайный агент
05:00
Тайный агент
06:10
Ревизор
09:00
Kids’ Time. Фердинанд
11:00
Х/Ф Бегущий по лезвию 2049
14:10
Х/Ф Призрак в доспехах
16:10
Х/Ф Ведьмина гора
18:10
Х/Ф Бунтарь один. Звездные войны:...
21:00
Х/Ф Звездные войны: Последние...
23:55
Х/Ф Эверли
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Первые ласточки
Первые ласточки
Первые ласточки
Первые ласточки
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Від пацанки до панянки. 4 сезон!
Від пацанки до панянки
Від пацанки до панянки
Від пацанки до панянки
Від пацанки до панянки
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Будиночок на щастя. Все серии
Будиночок на щастя
Будиночок на щастя
Будиночок на щастя
Будиночок на щастя
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19:00
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01:00
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02:10
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