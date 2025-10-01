Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 22 серия от 01.10.2025 на сайте Нового канала и узнай, на какие хитрости пойдёт Любка, чтобы наконец вернуть Васю домой. Поверит ли Вася в свою «болезнь»? Покажет новый эпизод украинского сериала Будиночок на щастя!

Даша и Макс тем временем переживают новый этап в отношениях – романтика начинает исчезать, а на первый план выходит быт. Девушка вдруг замечает недостатки возлюбленного и начинает задумываться, действительно ли Максим – её судьба. Сможет ли пара выдержать это испытание и сохранить чувства? Ответ вы узнаете в комедии 2024 Будиночок на щастя 6 сезон 22 серия.

А тем временем Любаня снова устраивает авантюру. Она решает напугать Василия выдуманной деменцией: подговаривает соседей на розыгрыш сценки и даже договаривается с врачом. Вернётся ли Вася домой? Смотрите новую серию украинского сериала Будиночок на щастя 6 сезон онлайн на сайте Нового канала!

