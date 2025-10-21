21 октября

Шоу Хто знає? 2 сезон 9 выпуск от 21.10.2025 — это взрыв юмора, знаний и неожиданных решений! На интеллектуальной арене встречаются команды, которые уже с первых минут заряжают студию энергией. Капитаны Вова Дантес и Фима Константиновский ведут своих звездных партнеров к победе — но на этот раз борьба будет по-настоящему ожесточенной!

В 9 выпуске шоу Хто знає? в команде Вовы — Сергей Лиховида, человек, который знает расписание поездов не хуже Укрзализныци и может с юмором поднять настроение даже в купе. Против них — Фима Константиновский и Оксана Гутцайт, опытная журналистка и телеведущая, которая молниеносно реагирует на любой вопрос. Кто окажется самым сообразительным на этот раз? Кто рассмешит студию до слез? Смотри онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 9 выпуск от 21.10.2025 на сайте Нового канала — и не пропустите самую веселую игру осени!

