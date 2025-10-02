Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 23 серия от 02.10.2025 на сайте Нового канала.

Василий давно мечтает о жизни в столице, но пока его мечты не сбывались. Теперь он нашёл новый способ – через знакомства онлайн. Он верит, что там встретит состоятельную женщину, которая поможет вырваться из деревни и открыть путь в новую жизнь в Киеве. Но действительно ли всё так просто, как он себе придумал?

Любаня вовремя вмешалась и придумала, как не позволить любимому Василию навсегда сбежать из дома. Какой хитрый план она разработала? И каким конфузом закончится эта авантюра? Включай Будиночок на щастя 6 сезон 23 серия и узнай все ответы!

