Предложение с бубликами. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 29

Даша решила проверить реакцию Макса и пошутить, сделав ему предложение. Шутки шутками, но Макс воспринял всё вполне серьёзно. Теперь «символ помолвки» он не снимает даже на работе. Готовы ли они действительно сделать следующий шаг и перейти от слов к делу? Станем ли мы свидетелями романтического признания в любви? Смотри Будиночок на щастя 6 сезон 29 серия на сайте Нового канала!

Тем временем Вася старается преодолеть собственные слабости – он бросил пить и решил пройти настоящее испытание воли! Сможет ли Василий выдержать это испытание характера и главное – оценит ли Любка его старания? Узнай в новой серии ситкома Будиночок на щастя 6 сезон!

