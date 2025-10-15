Поле 3 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн от 15.10.2025

Смотри онлайн Поле 3 сезон 8 выпуск от 15.10.2025 – не пропусти истории жизни сильных людей, которые прозвучат в проекте!

На поле собрались участники, которых объединяет сила духа, отвага и любовь к своему делу. Среди них – преподавательница, которая в 2014 году стала волонтёркой, а позже присоединилась к рядам военных. Она расскажет о своей жизни, о свадьбе в Авдеевке и воспоминаниях, которые навсегда остались в сердце.

Инженер-разработчик Михаил также впечатлит игроков проекта Поле своей историей. Он помогает украинским военным, создавая на 3D-принтере важные детали и изделия, которые спасают жизни на фронте. Эти истории доказывают, что настоящая сила – в поступках, которые ежедневно помогают другим. Узнай больше об остальных героях этой игры – смотри проект Поле 8 выпуск 3 сезон от 15 октября 2025 в хорошем качестве на сайте Нового канала!

Поле

Поле 3 сезон

Поле 3 сезон 7 выпуск