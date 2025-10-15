15 октября

Поле 3 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн от 15.10.2025

Смотри онлайн Поле 3 сезон 8 выпуск от 15.10.2025 – не пропусти истории жизни сильных людей, которые прозвучат в проекте!

На поле собрались участники, которых объединяет сила духа, отвага и любовь к своему делу. Среди них – преподавательница, которая в 2014 году стала волонтёркой, а позже присоединилась к рядам военных. Она расскажет о своей жизни, о свадьбе в Авдеевке и воспоминаниях, которые навсегда остались в сердце.

Инженер-разработчик Михаил также впечатлит игроков проекта Поле своей историей. Он помогает украинским военным, создавая на 3D-принтере важные детали и изделия, которые спасают жизни на фронте. Эти истории доказывают, что настоящая сила – в поступках, которые ежедневно помогают другим. Узнай больше об остальных героях этой игры – смотри проект Поле 8 выпуск 3 сезон от 15 октября 2025 в хорошем качестве на сайте Нового канала!

Поле

Поле 3 сезон

Поле 3 сезон 7 выпуск

Новый каналПолеСезон 3
Новости проекта
Новости проекта
Поле 3 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн от 15.10.2025

«Они не готовы смеяться над собой»: Фима Константиновский – об украинских звездах

15 октября
Поле 3 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн от 15.10.2025

Никогда не красила волосы, умеет становиться в мостик и играет на баяне: топ-8 малоизвестных фактов о Виталине Библив

15 октября
Поле 3 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн от 15.10.2025

«Самый удачный день рождения, хоть и фейковый»: Евгений Лесничий вспомнил курьезные празднования

15 октября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь