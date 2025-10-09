09 октября

Даша и Макс устроили перестрелку, как ковбои! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 31

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 31 серия от 09.10.2025 на сайте Нового канала – не пропусти воображаемое кино, в котором Даша с Максом стали героями вестерна, а Вася с Любаней устроили танцы в лучших традициях Болливуда!

Плановые отключения света сорвали просмотр фильма друзей, но фантазия сработала лучше любого кино на экране! Теперь сеньковцы перенеслись на Дикий запад, где решают вопросы, как ковбои, и выясняют отношения с песнями и танцами в индийской мелодраме! Не пропусти яркую серию ситкома Будиночок на щастя, где фантазии превращаются в забавное приключение!

Новый каналБудиночок на щастяСезон 6
