02 октября

Возвращение блудного мужа? Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 24

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 24 серия от 02.10.2025 на сайте Нового канала!

Василий нашёл очередной способ приблизить свою мечту о Киеве, и для этого начинает стримить в соцсетях. Его новая «работа» выглядит довольно странно: чтобы получить донаты, он должен выполнять абсурдные задания от подписчиков – съесть жгучий перец или даже запустить живого рака прямо себе в трусы!

Самым ожидаемым для его зрителей станет прямой эфир с Любаней. Правда, Любка и не знала, что стала звездой Сеньковки, ведь радовалась возвращению блудного мужа. Так для Василия лёгкие деньги обернулись новым провалом. Не пропусти новый эпизод украинской комедии Будиночок на щастя 6 сезон, чтобы узнать, что там в эфире вытворяли Любка с Василием!

«Дедушка – директор школы»: Андрей Черепущак – об учебе без привилегий

03 октября
«Сбегали с площадки»: как Тарас Цымбалюк, Анастасия Иванюк и Саша Рудинский развлекались на съемках

03 октября
Индийское кино, «Матрица» и байкер: Назар Заднепровский заинтриговал образами

29 сентября
