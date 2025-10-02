Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 24 серия от 02.10.2025 на сайте Нового канала!

Василий нашёл очередной способ приблизить свою мечту о Киеве, и для этого начинает стримить в соцсетях. Его новая «работа» выглядит довольно странно: чтобы получить донаты, он должен выполнять абсурдные задания от подписчиков – съесть жгучий перец или даже запустить живого рака прямо себе в трусы!

Самым ожидаемым для его зрителей станет прямой эфир с Любаней. Правда, Любка и не знала, что стала звездой Сеньковки, ведь радовалась возвращению блудного мужа. Так для Василия лёгкие деньги обернулись новым провалом. Не пропусти новый эпизод украинской комедии Будиночок на щастя 6 сезон, чтобы узнать, что там в эфире вытворяли Любка с Василием!

