Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 20 серия от 30.09.2025 на сайте Нового канала.

Макс не теряет надежды влюбить Дашу в Сеньковку и помочь ей реализовать творческий потенциал даже в деревне. Для этого он разрабатывает маркетинговую стратегию и выбирает главную инфлюенсера села – Любку. План прост: сделать так, чтобы одежда Даши стала популярной среди местных. Но сработает ли это? Покажет комедийный сериал Будиночок на щастя 6 сезон 20 серия.

Конкуренция растёт на глазах – Вася тоже имеет собственный план, причём неординарный: шить пальто для домашних животных. Чья идея окажется более успешной и покорит сердца сельчан? И почувствует ли Даша, что наконец начала реализовываться? Смотри сериал Нового канала Будиночок на щастя 6 сезон 20 серия и узнавай.

Смотреть онлайн Будиночок на щастя

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 19 серия