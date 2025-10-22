Смотрите онлайн Поле 3 сезон 9 выпуск от 22.10.2025 на сайте Нового канала! Игроки сойдутся в самых напряжённых дуэлях сезона, ведь именно на этот раз станет известно, кто попадёт в список финалистов. На поле – участники с абсолютно разными интересами и профессиями: учителя, блогеры, журналисты, парфюмеры. Но всех их объединяет одно – они пришли на шоу Поле, чтобы проверить свои знания и получить суперприз в четверть миллиона гривен!

Воспитательница Виктория и международная эксперт Елена испытают себя в аудио-категории Украинский хит-парад, а зрители вместе с игроками попробуют узнать песни Монатика, Alyona Alyona, группы Go_A и многих других популярных артистов. На арене сойдутся и автомобилисты, для которых спидометр и домкрат – часть ежедневной реальности. А ещё зрители станут свидетелями премьеры авторской песни от молодого блогера Сашко, который не боится проявить себя на публике и споёт собственную композицию. Кто из них получит место в финале? Покажет проект Поле 9 выпуск 3 сезон от 22 октября 2025 – смотрите онлайн в хорошем качестве на сайте Нового канала.

