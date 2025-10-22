22 октября

Поле 3 сезон 9 выпуск смотреть онлайн

Смотрите онлайн Поле 3 сезон 9 выпуск от 22.10.2025 на сайте Нового канала! Игроки сойдутся в самых напряжённых дуэлях сезона, ведь именно на этот раз станет известно, кто попадёт в список финалистов. На поле – участники с абсолютно разными интересами и профессиями: учителя, блогеры, журналисты, парфюмеры. Но всех их объединяет одно – они пришли на шоу Поле, чтобы проверить свои знания и получить суперприз в четверть миллиона гривен!

Воспитательница Виктория и международная эксперт Елена испытают себя в аудио-категории Украинский хит-парад, а зрители вместе с игроками попробуют узнать песни Монатика, Alyona Alyona, группы Go_A и многих других популярных артистов. На арене сойдутся и автомобилисты, для которых спидометр и домкрат – часть ежедневной реальности. А ещё зрители станут свидетелями премьеры авторской песни от молодого блогера Сашко, который не боится проявить себя на публике и споёт собственную композицию. Кто из них получит место в финале? Покажет проект Поле 9 выпуск 3 сезон от 22 октября 2025 – смотрите онлайн в хорошем качестве на сайте Нового канала.

Поле

Поле 3 сезон

Поле 3 сезон 8 выпуск

Новый каналПолеСезон 3
Новости проекта
Новости проекта
Поле 3 сезон 9 выпуск смотреть онлайн

«Это у нас святое»: как Даша Астафьева играет с близкими в «Хто знає?»

22 октября
Поле 3 сезон 9 выпуск смотреть онлайн

«Лайфстайл у меня сейчас один»: почему Фима Константиновский не публикует личное?

22 октября
Поле 3 сезон 9 выпуск смотреть онлайн

«Мне 38, я не замужем – и не страдаю»: Екатерина Кузнецова ответила на давление общества

21 октября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь