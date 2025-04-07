07 апреля

Психотерапевт поставила Максу диагноз. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 7

Смотри Будиночок на щастя 6 сезон 7 серия от 03.04.2025 на сайте Нового канала и узнай, какой необычный диагноз психотерапевт поставила Максу. Похоже, главному герою придется очень постараться, чтобы вновь получить благосклонность Маши, потому что его патологическая ложь довела их отношения до критического состояния! К каким действиям прибегнет Макс? Увидишь в 7 серии украинского ситкома Будиночок на щастя 6 сезон.

А у Василия тем временем задача X – помочь восстановлению памяти Назарчика, чтобы наконец узнать, куда делся тот трактор после их гулянки. Какие только методы не использовал отец, чтобы привести в чувство сына! Как у него получилось – покажет комедийный сериал Будиночок на щастя 6 сезон 7 серия.

Смотреть онлайн Будиночок на щастя

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 6 серия

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Психотерапевт поставила Максу диагноз. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 7

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