Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 18 серия от 29.09.2025 на сайте Нового канала и увидишь, как Макс решил взять Дашу на экскурсию в село Сеньковка. Но, приехав домой, Макс сразу же расстроился из-за состояния жилья, в котором поселился Вася. Во что он превратил шикарный особняк родителей Макса? Увидишь в сериале Будиночок на щастя 6 сезон.

Макс принимает решение продать свой дом и полностью переехать в столицу. Как на это отреагируют его любимые друзья Любаня и Вася? И готов ли сам герой на такой радикальный шаг ради своей городской совместной жизни с Дашей? Включай 18 серию комедийного сериала Нового канала Будиночок на щастя, чтобы узнать больше подробностей.

