01 октября

Поле 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн от 01.10.2025

Смотри онлайн Поле 3 сезон 6 выпуск от 01.10.2025 – не пропусти настоящее противостояние поколений! Кто быстрее разгадает ребусы: школьник Тимофей или учитель информатики Николай?

На поле игроков ждёт погружение в мир знакомых и одновременно неожиданных тем. Их ожидают задания о праздниках и фестивалях, любимой уличной еде, волонтёрстве, а также непростые испытания на логику и сообразительность. Сумеют ли участники быстро назвать места для свиданий и угадать зашифрованные культовые фильмы всего по нескольким словам?

Финал обещает напряжение до последней секунды: школьник Тимофей попробует превзойти учителя Николая в раунде с ребусами. Кто из участников проявит лучшие знания и сможет пройти дальше? Проект Поле 6 выпуск 3 сезон от 01 октября 2025 даст все ответы – смотри онлайн в хорошем качестве на сайте Нового канала.

