У Васи как ни день, то новая работа. В этот раз он пробует себя в роли таксиста. Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 13 серия от 15.04.2025 на сайте Нового канала и узнай, как хорошо у него получается.

Неожиданно Вася принимает ну очень знакомого ему пассажира – жену. Любаня приехала из Сеньковки, чтобы наконец забрать Васю домой. Однако муж сопротивляется, ведь больше не хочет жить под давлением и наконец дорвался до свободы. Подействуют ли женские чары на Васю, когда Любаня прибегнет к хитроумным методам? Не пропусти 13 серию украинского ситкома Будиночок на щастя 6 сезон и увидишь, как Даша и Любаня сблизятся благодаря похожей проблеме.

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