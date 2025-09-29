29 сентября

Вася стал мудрым мессией. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 17

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 17 серия от 29.09.2025 на сайте Нового канала и узнай, как к Васе пришло просветление от ангела, который вселил в него вселенскую мудрость. Так он стал мессией, который помогает односельчанам встать на правильный путь (за деньги, конечно).

В Киеве тоже кипят страсти! Отношения Макса с Дашей развиваются очень быстро, и несмотря на это парень никак не может признаться окружающим, что больше не холостяк. К тому же герою сериала важно, чтобы его девушка смогла установить контакт с Василинкой и стать для неё хорошей мамой. Как с этой ролью справится Даша? И с какой соперницей в борьбе за сердце Макса ей предстоит столкнуться? Покажет 17 серия украинского сериала Нового канала Будиночок на щастя 6 сезон!

Смотреть онлайн Будиночок на щастя

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 16 серия

Новый каналБудиночок на щастяСезон 6
Новости проекта
Новости проекта
Вася стал мудрым мессией. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 17

Индийское кино, «Матрица» и байкер: Назар Заднепровский заинтриговал образами

29 сентября
Вася стал мудрым мессией. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 17

Белая посуда, фонтан для собачки и курс по ИИ: на что участники «Поля» потратили выигрыш

25 сентября
Вася стал мудрым мессией. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 17

«Это моя боль»: чего Фиме Константиновскому не хватает в юмористических шоу

24 сентября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь