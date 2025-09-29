Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 17 серия от 29.09.2025 на сайте Нового канала и узнай, как к Васе пришло просветление от ангела, который вселил в него вселенскую мудрость. Так он стал мессией, который помогает односельчанам встать на правильный путь (за деньги, конечно).

В Киеве тоже кипят страсти! Отношения Макса с Дашей развиваются очень быстро, и несмотря на это парень никак не может признаться окружающим, что больше не холостяк. К тому же герою сериала важно, чтобы его девушка смогла установить контакт с Василинкой и стать для неё хорошей мамой. Как с этой ролью справится Даша? И с какой соперницей в борьбе за сердце Макса ей предстоит столкнуться? Покажет 17 серия украинского сериала Нового канала Будиночок на щастя 6 сезон!

