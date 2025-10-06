06 октября

Вася встречает с объятиями нового сына. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 26

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 26 серия от 06.10.2025 на сайте Нового канала!

Василий не может поверить своему счастью – к нему приехал сын, о существовании которого он не знал. Для героя это настоящее чудо, ведь парень оказался успешным криптовалютным трейдером. Вася чувствует гордость и надежду, что именно этот сын поможет ему вырваться из Сеньковки в столицу. Станет ли эта встреча началом новой роскошной жизни? Покажет 26 серия украинского сериала Будиночок на щастя 6 сезон.

Однако для Любы и Назарчика новость становится настоящим ударом. Ещё бы: отец едва уделяет им внимание, а теперь появился конкурент, который может окончательно забрать его из семьи. Что придумает Люба в этой ситуации, чтобы вернуть мужа и избавиться от нежеланного внебрачного сына? Смотри Будиночок на щастя 6 сезон 26 серия и узнаешь!

