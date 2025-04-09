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Чтобы помочь распутать этот любовный четырехугольник, за дело берется Вася, который неожиданно становится психологом-консультантом. Но справится ли он с экспрессивными эмоциями девушек, которым крайне надоело поведение Макса!? Каждая из девушек требует ясности, а Макс, хоть и не хотел никого обидеть, больше не имеет выбора – время сделать выбор. Готов ли он признаться в настоящих чувствах? Не пропусти неожиданную развязку, в которой выяснится, кто на самом деле судьба Макса! Смотри украинский сериал Будиночок на щастя 6 сезон 11 серия и узнай, чем закончится эта история.

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