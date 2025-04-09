09 апреля

Сложный выбор сердца Макса. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 11

Макс больше не сможет прятаться за отговорками. Три его бывшие девушки собрались у него дома, чтобы наконец поставить точки над «і». Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 11 серия от 09.04.2025 на сайте Нового канала и узнай, чем завершится этот эпический разговор!

Чтобы помочь распутать этот любовный четырехугольник, за дело берется Вася, который неожиданно становится психологом-консультантом. Но справится ли он с экспрессивными эмоциями девушек, которым крайне надоело поведение Макса!? Каждая из девушек требует ясности, а Макс, хоть и не хотел никого обидеть, больше не имеет выбора – время сделать выбор. Готов ли он признаться в настоящих чувствах? Не пропусти неожиданную развязку, в которой выяснится, кто на самом деле судьба Макса! Смотри украинский сериал Будиночок на щастя 6 сезон 11 серия и узнай, чем закончится эта история.

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Сложный выбор сердца Макса. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 11

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