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Макс тем временем окрылен новой любовью и уже не может сдержаться, чтобы поскорее перейти к следующему этапу сближения с Дашей. Но, похоже, девушка на спешит и с головой погрузилась в работу. Смотри, как будет развиваться романтическая линия сериала, – не пропусти Будиночок на щастя 6 сезон 15 серия на сайте Нового канала!

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