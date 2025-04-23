23 апреля

Новая жизнь Васи по-богатому. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 15

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 15 серия от 23.04.2025 на сайте Нового канала и узнай, как Василий начнет новую роскошную и богатую жизнь в Сеньковке. Его фальшивые евро купюры разлетаются: то на новый гаджет, то на найм соседа для работы в огороде. А Любке в это время придется разбирать все те дрова, которые они наломали с Дашей. Смотри, как ей это удастся в 15 серии украинского ситкома Нового канала Будиночок на щастя!

Макс тем временем окрылен новой любовью и уже не может сдержаться, чтобы поскорее перейти к следующему этапу сближения с Дашей. Но, похоже, девушка на спешит и с головой погрузилась в работу. Смотри, как будет развиваться романтическая линия сериала, – не пропусти Будиночок на щастя 6 сезон 15 серия на сайте Нового канала!

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Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 14 серия

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Новая жизнь Васи по-богатому. Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 15

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