Смотри онлайн Поле 3 сезон 7 выпуск от 08.10.2025 – не пропусти новые захватывающие дуэли и проверку знаний в самых разнообразных темах. Кто проявит наилучшую сообразительность и сможет пройти дальше? Останется ли твой фаворит на поле? Все ответы – в 7 выпуске телевизионной викторины!

Игроки Поле будут соревноваться в категориях Евровидение, угадывать по фото изобретения человечества и известные профессии, определять по кадрам из фильмов легендарные комедии и даже усатых и бородатых мужчин шоу-бизнеса. Кто покажет лучший результат в этой игре? Кому удастся вырвать победу за секунду до поражения и окончания времени на таймере? Включай проект Поле 7 выпуск 3 сезон от 08 октября 2025 – смотри онлайн в хорошем качестве на сайте Нового канала!

