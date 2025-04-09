Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 10 серия от 09.04.2025 на сайте Нового канала и узнай, что такого натворит на своей первой работе в столице Василий, что его погонят из сервиса «Муж на час»!

Сеньковец кажется не очень спешит домой в родное село и к семье и решил немного пожить у Макса. Василий – еще тот мастер на все руки, поэтому когда женщины приглашали его к себе домой что-то починить, он видел в этом возможность подзаработать. Но неожиданно одна из его первых клиенток начала заигрывать с Васей! Выдержит ли он проверку на верность и как выйдет из ситуации? Смотри 10 серию украинского сериала Нового канала Будиночок на щастя 6 сезон на нашем сайте!

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