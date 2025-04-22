22 апреля

Макс пошел на свидание с начальницей Даши?! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 14

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 14 серия от 22.04.2025 на сайте Нового канала и узнай, в какую передрягу на личном фронте вновь попал Макс, что ему пришлось пойти на свидание с начальницей Даши!

Чтобы исправить свой очередной провал, Макс идет на отчаянный шаг – соглашается выполнить любое желание властной начальницы Даши. Бизнесвумен не упускает возможность проучить свою подчиненную и использует этот шанс на полную! Но оценит ли Даша старания Макса? Простит ли она его или все же девушка решит вернуться во Францию? Все станет ясно в 14 серии украинского сериала Будиночок на щастя! Смотри онлайн комедию 2025 на сайте Нового канала, чтобы узнать, будет ли хеппи-энд в романтической истории Макса и Даши!

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Макс пошел на свидание с начальницей Даши?! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 14

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