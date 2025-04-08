Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 9 серия от 08.04.2025 на сайте Нового канала и узнай, какой будет встреча Наташи и Маши, когда они случайно встретятся в ресторане, куда случайно обоих позвал Макс на свидание. Вот это будет вспышка эмоций! Это невозможно передать словами – лучше смотри сам!

Как главный герой ситкома ввязался в новую неприятность и клубок лжи? И сможет ли Максим достойно выбраться из такой неловкой ситуации и наконец определиться, кто ближе его сердцу? Не пропусти развязку любовного треугольника в 9 серии украинского комедийного сериала Нового канала Будиночок на щастя 6 сезон.

Смотреть онлайн Будиночок на щастя

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 8 серия