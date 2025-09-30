Шоу Хто знає? 2 сезон продолжает удивлять! В 6 выпуске тебя ждет поединок, где главными героями становятся комики.

За одним столом стендап-комик Тарас Яремий и его капитан Фима Константиновский, остроумие которых всегда бьет в цель. Против них Вова Дантес и пятикратный чемпион Рассмеши комика Вася Харизма, известный мастер закарпатского юмора. Это противостояние обещает быть максимально насыщенным!

В 6 выпуске шоу Хто знає? 2025 ты узнаешь новые интересные факты: от количества слюны, которую производит человек при жизни, до самых смешных вопросов о стоячем яйце. А еще увидишь, как команды выходят из сложных ситуаций, опираясь на импровизацию и изобретательность. Не пропусти новый выпуск – смотри онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 6 выпуск от 30.09.2025 на сайте Нового канала – в нем юмор и знания сочетаются так, что оторваться невозможно!

