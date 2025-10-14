Смотри онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 8 выпуск от 14.10.2025 на сайте Нового канала, где тебя ждет Юрий Ткач vs Настя Ткаченко: битва юмора и интеллекта! Эмоции, драйв и настоящий смех заполнят студию уже с первых секунд! На этот раз игра обещает быть особенно зажигательной, ведь в ней участвуют звезды, которые одинаково хорошо владеют и юмором, и скоростью мышления.

В 8 выпуске шоу Хто знає? 2025 команда Вовы Дантеса — это Юрий Ткач, настоящий мастер остроумных ответов, шуток и импровизации. Команда Фимы Константиновского — это Настя Ткаченко, артистка с энергией урагана и смехом, который обезоруживает.

Добавь сюда вопросы о Дия-Тиндер, непредсказуемые тактические ходы, поддержку зрителей и блестящую ведущую Дашу Астафьеву — и ты получишь эпизод, в котором важна каждая секунда. Кто сегодня выиграет — команда опыта или команда харизмы? Кто превратит вопрос в смех и сорвет овации зала? Смотри онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 8 выпуск от 14.10.2025 на сайте Нового канала.

