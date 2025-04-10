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Тем временем в Сеньковке кипят страсти! Володя просит Любаню научить его печь пироги, но бутылка абсента превращает кулинарный вечер в нечто гораздо горячее. На утро соседи оказываются в одной постели. У Любани есть свой гениальный план выяснить правду! Узнай подробности после просмотра 12 серии украинской комедии Нового канала Будиночок на щастя 6 сезон.

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