01 октября

В Сеньковке козий вирус! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 21

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 21 серия от 01.10.2025 на сайте Нового канала и узнай, какой вирус распространил Вася в Сеньковке!

Всё началось с того, что Василий неудачно побрился и решил скрыть свой конфуз, выдумав новый вирус. Как это бывает в небольшом селе – новость быстро становится сенсацией и разлетается, как пожар. Для сельчан новая эпидемия как снег на голову, но после COVID-19 они быстро адаптировались к дистанции и масочному режиму. Как это повлияло на бизнес Макса и почему вирус помог ему избежать бунта на ферме? Покажет комедийный сериал Будиночок на щастя 6 сезон – смотри онлайн 21 серию на сайте!

