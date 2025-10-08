08 октября

За Максом следит по камерам брат Даши! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 30

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 30 серия от 08.10.2025 на сайте Нового канала и узнай, как пройдёт знакомство брата Даши с Максом.

Всё бы ничего, если бы будущий родственник не оказался таким недоверчивым. Заботясь о сестре, он советует установить в доме Макса камеры наблюдения. Что он там увидит? И почему Вася, как всегда, зайдёт в гости не вовремя? Смотри украинский сериал Будиночок на щастя 6 сезон 30 серия, чтобы узнать.

В доме Любані тоже кипят страсти, ведь она встречает на пороге своего дома сестру, которая приехала к ней в гости с мужем. Почему посиделки превратились в ожесточённое соперничество? Смотри в новой серии комедии Нового канала Будиночок на щастя!

Смотреть онлайн Будиночок на щастя
Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон
Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 29 серия

Новый каналБудиночок на щастяСезон 6
Новости проекта
Новости проекта
За Максом следит по камерам брат Даши! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 30

Считай сердечки во время премьеры «Любов, як вона є» и получи сувенир от Нового канала

10 октября
За Максом следит по камерам брат Даши! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 30

Как спасти менталку? Лайфхаки от актрис Нового канала

10 октября
За Максом следит по камерам брат Даши! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 30

Пирожные от Фимы Константиновского и бутерброды от Насти Ткаченко: на чем держится Stadium Night

09 октября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь