Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 25 серия от 06.10.2025 на сайте Нового канала – здесь раскрываются новые таланты Василия!

Главный герой уверен: его талант должна оценить вся страна. Теперь он решает заработать и прославиться на шоу Рассмеши комика по-сеньковски. Заручившись поддержкой друзей, Вася выходит на сцену, убеждённый, что смех и деньги уже у него в кармане. Но так ли это будет? Похоже, всё снова пошло не по плану, ведь кто-то из конкурентов украл его шутки. Кто это сделал? Смотри комедию Будиночок на щастя 6 сезон 25 серия и узнай!

Тем временем Даша пытается продать дом, мечтая о новой жизни в столице. Но на её пути постоянно возникают неожиданные препятствия. В этот раз – настоящая мина! Неужели переезд Даши снова откладывается? Включай 25 серию сериала Нового канала и узнавай все подробности!

Смотреть онлайн Будиночок на щастя

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 24 серия