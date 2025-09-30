Смотри ситком Будиночок на щастя 6 сезон 19 серия от 30.09.2025 на сайте Нового канала!

Даша с энтузиазмом начала продажу дома Макса, чтобы быстрее переехать в столицу и реализовать себя как дизайнер. Для этого она даже нашла риэлтора. Но похоже Максу такой сюрприз не понравился, ведь он уже передумал продавать дом. Осмелится ли он признаться в этом любимой? Покажет комедия Будиночок на щастя 6 сезон 19 серия.

В то же время Вася решил стать риэлтором, но не чтобы помочь друзьям, а чтобы подзаработать. Удастся ли ему переманить клиентов у конкурента и найти покупателей? Ответ – в 19 серии украинского сериала Нового канала Будиночок на щастя 6 сезон.

Смотреть онлайн Будиночок на щастя

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон

Смотреть онлайн Будиночок на щастя 6 сезон 18 серия