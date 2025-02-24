03 апреля

Вася і Любаня РОЗЛУЧАТЬСЯ? Спойлери нового сезону і секрети зі зйомок! Будиночок на щастя. BACKSTAGE

31 березня 2025 року в етері Нового каналу вийшов шостий сезон твого улюбленого комедійного серіалу «Будиночок на щастя»!

За цей час Люба, Вася та Макс встигли заполонити серця мільйонів глядачів. Щороку ми з нетерпінням чекаємо на прем’єру, щоб побачити: що ж ще натворить Вася, які нові коронні фрази видасть Любаня та, що буде з Максом? Диджитал-команда Нового каналу зробила BACKSTAGE фільм, де ми розкажемо, як створюється твій улюблений Будиночок на щастя. Скільки триває підготовка до одного знімального сезону? Чи дружать актори поза зйомками? Та чи є вірогідність, що Люба та Вася розійдуться? Про все це і навіть більше дивись у нашому BACKSTAGE Будиночок на щастя!

Дивись нові серії «Будиночка на щастя» з понеділка по четвер о 19:00 в етері Нового каналу! Вже скоро вони будуть доступні і на YouTube!

Новый каналБудиночок на щастя
Новости проекта
Новости проекта
Вася і Любаня РОЗЛУЧАТЬСЯ? Спойлери нового сезону і секрети зі зйомок! Будиночок на щастя. BACKSTAGE

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