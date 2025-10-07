07 октября

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 27 серия от 07.10.2025 на сайте Нового канала – узнай, как Вася вместе с другом-полицейским решил подзаработать на новом деле – разработать игровой автомат, который будто бы дарит большие выигрыши. Однако всё пошло не так, как планировалось… Когда на кону большой бизнес – между Васей и его партнёром вспыхивает настоящая борьба за деньги! Включай 27 серию украинской комедии Будиночок на щастя, чтобы увидеть больше!

Параллельно Любаня решает заняться воспитанием Даши и научить её быть идеальной хозяйкой, которая умеет готовить. Но настоящее испытание выпадает на долю Макса и самой Любани, которым пришлось пробовать все эти творения кулинарного искусства. Чем удивит Даша? Покажет украинский сериал Будиночок на щастя 6 сезон!

