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Василия не оставляет страх перед киевской мафией – он убежден, что за ним следят, и он решил действовать на опережение согласно философии «нет человека – нет проблем». Чтобы избежать наказания за то, что украл чемодан с евро, он решает исчезнуть… буквально. Да не просто так – а по-серьезному, со слезами добродушных соседей, батюшкой и траурными речами. Неужели он сможет провернуть инсценировку своей смерти и устроить собственные похороны? Раскусят ли сеньковцы этот спектакль? Смотри украинскую комедию Будиночок на щастя 6 сезон 16 серия, чтобы узнать, чем все обернется.

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