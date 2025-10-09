09 октября

Вася сорвал свадьбу Даши и Макса! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серия 32

Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 32 серия от 09.10.2025 на сайте Нового канала и увидишь, как найденная коробка с вещами бывшей Макса чуть не стала причиной отмены свадьбы!

Даша не сдерживает эмоций от находки, и Макс просит Васю избавиться от вещей из прошлого, но тот, как всегда, умудряется провалить даже самое простое задание. Пара неверных слов – и Даша решает сбежать прямо со своей свадьбы! Удастся ли Васе вместе с другом-участковым спасти торжество и вернуть Дашу домой, пока не стало слишком поздно? И поможет ли им пёс-сыщик? Включай новую серию комедии Будиночок на щастя – где любовь героев снова проходит проверку на прочность!

