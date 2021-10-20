Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 4 от 20.10.2021
20 октября

Сумасшедшая полоса препятствий: сквозь перья и кукареканье – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 7

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить финал борьбы маленьких и больших талантов! Одной из команд удастся завоевать наибольшее количество молний времени, которые дадут им возможность усложнить путь к победе своих соперников. Среди различных преград команда-лидер выберет сумасшедший курятник. Что скрывается за этим интригующим названием? И поможет ли это загадочное осложнение команде-передовику получить желанную победу? Стань свидетелем этого острого момента – смотри игровое шоу Дети против звезд 2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Сумасшедшая полоса препятствий: сквозь перья и кукареканье – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 7
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