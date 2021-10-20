Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 4 от 20.10.2021
20 октября

Четырехкратный чемпион мира по степу против юного уникума! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 6

Что обещает последний индивидуальный раунд игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск? Удивительное соревнование степистов! От команды детей выйдет Артем Куликовский, а от взрослых – Александр Останин! Окажется, что парни знают друг друга, однако никогда не соревновались из-за разных возрастных категорий. Но в шоу Дети против звезд давно известно, что у таланта нет возраста, поэтому именно здесь степисты смогут проверить, кто из них окажется более искусным танцором! Так на чьей стороне окажется колесо фортуны в этот раз: четырехкратного чемпиона мира по степу или двукратного чемпиона Украины, танцующего с трех лет? Узнай в 4 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд

Четырехкратный чемпион мира по степу против юного уникума! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 6
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