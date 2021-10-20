Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 4 от 20.10.2021
20 октября

Мирные жители засыпают, а дети и звезды начинают зарубу против НЛО! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 1

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 на сайте Нового канала! Традиционно битва маленьких и упорных с популярными и успешными начнется со спасения города! Участникам двух команд придётся вооружиться пушками, упорством, меткостью и жаждой победы, чтобы спасти мирных жителей от надоедливых тарелок пришельцев и получить молнию времени для своей команды! Кому удастся продемонстрировать феноменальную меткость? И почему ей будут рады конкуренты, а не команда талантливого стрелка? Узнай об этом в 4 выпуске шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд

Мирные жители засыпают, а дети и звезды начинают зарубу против НЛО! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 1
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