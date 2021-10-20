Студия игрового шоу Дети против звезд – место, где участники команды детей могут заняться любимым делом, а их взрослые соперники – вспомнить лучшие времена своего детства! Третий раунд проверит, как взрослые и маленькие умники могут распознавать язык тела и работать в команде! За девяносто секунд двум участникам предстоит показать как можно больше слов, а их сокомандникам – догадаться, о чем идет речь. Участники какой команды окажутся более артистичными и сообразительными, чтобы объяснить максимальное количество слов в течение небольшого промежутка времени? Узнай первым – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд