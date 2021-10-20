Во втором раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 ты станешь свидетелем титанического поединка двух паркурщиков! Команду детей будет представлять Ясин Фараджаллах, а команда звезд отправит на это ответственное задание Константина Войтенко. Юный паркурщик признается, что для того, чтобы заниматься любимым делом, ему приходится зарабатывать деньги на экстремальное увлечение. Поэтому мальчик участвует в съемках различных реклам и фильмов, а также играл в одной картине с самим Жан-Клод Ван Даммом! Удастся ли актеру победить своего коллегу по цеху в спортивном поединке? Не теряй времени на размышления, а лучше смотри игровое шоу Дети против звезд 2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд