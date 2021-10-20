Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 4 от 20.10.2021
20 октября

Константин включает режим хищника-паркурщика – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 2

Во втором раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 ты станешь свидетелем титанического поединка двух паркурщиков! Команду детей будет представлять Ясин Фараджаллах, а команда звезд отправит на это ответственное задание Константина Войтенко. Юный паркурщик признается, что для того, чтобы заниматься любимым делом, ему приходится зарабатывать деньги на экстремальное увлечение. Поэтому мальчик участвует в съемках различных реклам и фильмов, а также играл в одной картине с самим Жан-Клод Ван Даммом! Удастся ли актеру победить своего коллегу по цеху в спортивном поединке? Не теряй времени на размышления, а лучше смотри игровое шоу Дети против звезд 2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд

Константин включает режим хищника-паркурщика – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 2
Мирные жители засыпают, а дети и звезды начинают зарубу против НЛО! – Дети ...
Самая эмоциональная игра в показуху! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск ...
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