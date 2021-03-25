StarLightMedia запускает проект обратной связи со зрителями. Каждый желающий будет иметь уникальную возможность оставить свои комментарии относительно качества сигнала и пожелания по поводу контента в эфире

Не пропустите возможность стать «сопродюсером» любимых телепрограмм. Появилась возможность рассказать свои идеи и пожелания относительно проектов Нового канала. Для этого холдинг StarLightMedia разработал масштабную платформу общения со зрителями.

Что это и зачем – рассказала руководитель отдела прикладных исследований StarLightMedia Group Ольга Козлова.

– Мы внимательно прислушиваемся к отзывам, которые зрители оставляют на наших страницах, но нам хотелось сделать проект, который позволит услышать мнение многих. Это привело нас к созданию новой платформы, которая объединит активных зрителей и позволит нам быстро получать информацию по самым разным вопросам: понравилась ли новая программа, кого из звезд приглашать в новое шоу, и нет ли проблем с приемом канала. Онлайн-опросы в интернете дают нам возможность получать ответы на все эти вопросы за считанные дни и таким образом максимально быстро внедрять необходимые изменения, – отметила Ольга Козлова. – Этот проект – возможность донести свое мнение до тех, кто снимает ваши любимые программы, и менять Новый канал по своим правилам. После окончания карантина будем собирать зрителей Нового канала лично для обсуждения наших программ в небольших группах. Изменять телевидение легко!

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