Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 на сайте Нового канала! Традиционно битва маленьких и упорных с популярными и успешными начнется со спасения города! Участникам двух команд придётся вооружиться пушками, упорством, меткостью и жаждой победы, чтобы спасти мирных жителей от надоедливых тарелок пришельцев и получить молнию времени для своей команды! Кому удастся продемонстрировать феноменальную меткость? И почему ей будут рады конкуренты, а не команда талантливого стрелка? Узнай об этом в 4 выпуске шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд