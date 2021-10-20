Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 4 випуск від 20.10.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити фінал боротьби маленьких і великих талантів! Одній із команд вдасться вибороти більшу кількість блискавок часу, які дадуть їм можливість ускладнити шлях до перемоги своїх суперників. З-поміж різних перепон команда-лідер обере божевільний курник. Що приховується за цією гостроцікавою назвою? І чи допоможе це загадкове ускладнення команді-передовиці здобути омріяну перемогу? Стань свідком цього гострого моменту – дивись ігрове шоу Діти проти зірок 2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон