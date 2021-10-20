Не пропусти пятый раунд игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 на сайте Нового канала! Что может быть приятнее, чем наблюдать за теми, кому приходится изрядно напрячься и шевелить мозгами? Мы прекрасно знаем, что ничего! Первыми пройти испытание баланс-бордом решится команда звезд. Интересно, что именно эта команда поставит рекорд по самой быстрой балансировке за все существование шоу! А вот как она справится с ответами на вопросы о подростковых трендах? Ты не можешь пропустить – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2021 и стань свидетелем этого напряженного и очень интересного момента!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд