Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 4 от 20.10.2021
20 октября

Безумная викторина: команда звезд дофлексилась! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 5

Не пропусти пятый раунд игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 на сайте Нового канала! Что может быть приятнее, чем наблюдать за теми, кому приходится изрядно напрячься и шевелить мозгами? Мы прекрасно знаем, что ничего! Первыми пройти испытание баланс-бордом решится команда звезд. Интересно, что именно эта команда поставит рекорд по самой быстрой балансировке за все существование шоу! А вот как она справится с ответами на вопросы о подростковых трендах? Ты не можешь пропустить – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2021 и стань свидетелем этого напряженного и очень интересного момента!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд

Безумная викторина: команда звезд дофлексилась! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 4. Раунд 5
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