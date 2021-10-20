В четвертом раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 в поединке сойдутся те, кто постоянно гребут! Конечно же в бассейне. А ты что подумал? В нем они как рыбы в воде, ведь именно вода – их стихия. Десятикратный чемпион мира, чемпион Европы и Украины Олег Лисогор и чемпионка среди юниоров и молодежи, мастер спорта Татьяна Афанасьева пройдут четыре этапа, которые решат, кто из них достоин титула повелителя аквастихии! Советуем увидеть это захватывающее соревнование своими глазами и узнать, кто принесет победный балл и молнию времени своей команде. Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 4 выпуск от 20.10.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд