У четвертому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 4 випуск від 20.10.2021 у двобої зійдуться ті, хто постійно гребуть! Звісно ж у басейні. А ти що подумав? У ньому вони як риби у воді, адже саме вода – їхня стихія. Десятиразовий чемпіон світу, чемпіон Європи й України Олег Лісогор та чемпіонка серед юніорів і молоді, майстриня спорту Тетяна Афанасьєва пройдуть чотири етапи, які вирішать, хто з них гідний титулу повелителя аквастихії! Радимо побачити це захопливе змагання на власні очі та дізнатися, хто принесе переможний бал і блискавку часу своїй команді. Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 4 випуск від 20.10.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд