Студія ігрового шоу Діти проти зірок – місце, де учасники команди дітей можуть зайнятися улюбленою справою, а їхні дорослі суперники – згадати найкращі часи свого дитинства! Третій раунд перевірить, як дорослі й маленькі розумники можуть розпізнавати мову тіла та співпрацювати в команді! За дев’яносто секунд двом учасникам доведеться показати якомога більше слів, а їхнім співкомандникам – здогадатися, про що йде мова. Учасники якої команди виявляться більш артистичними й кмітливими, аби пояснити максимальну кількість слів протягом невеликого проміжку часу? Дізнайся першим – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 4 випуск від 20.10.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд