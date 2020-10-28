В 4 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2 сезон от 28.10.2020 участвуют известная девушка-dj DJ NANA, певец Олег Кензов и актриса Ирина Сопонару. Начинается он с конкурса «Спаси город» – звезды и дети должны спасти город от инопланетян на космических кораблях. А на последних секундах раунда их будут ждать биг боссы! DJ NANA будет бегать на шпильках за боеприпасами, Олег Кензов будет стрелять, а Ирина Сопонару будет в роли наводчика. Поможет ли им такая слаженная схема выиграть у стрелков-профессионалов, детей? Смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд