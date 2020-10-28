Video: Спасайся кто может! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 1

Смотрите онлайн 1 раунд шоу Дети против звезд 2020 4 выпуск 2 сезон от 28.10.2020 на Новом канале
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28 октября

Спасайся кто может! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 1

В 4 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2 сезон от 28.10.2020 участвуют известная девушка-dj DJ NANA, певец Олег Кензов и актриса Ирина Сопонару. Начинается он с конкурса «Спаси город» – звезды и дети должны спасти город от инопланетян на космических кораблях. А на последних секундах раунда их будут ждать биг боссы! DJ NANA будет бегать на шпильках за боеприпасами, Олег Кензов будет стрелять, а Ирина Сопонару будет в роли наводчика. Поможет ли им такая слаженная схема выиграть у стрелков-профессионалов, детей? Смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд

Спасайся кто может! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 1
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