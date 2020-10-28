Video: Самая синхронная пара Олег Кензов и Ирина Сопонару – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 4 выпуск 2 сезон от 28.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 4 от 28.10.2020 / Самая синхронная пара Олег Кензов и Ирина Сопонару – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 3
28 октября

Самая синхронная пара Олег Кензов и Ирина Сопонару – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 3

Третий командный раунд «Показуха» смотри в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск от 28.10.2020! Два участника из команды становятся в арки и показывают слова, появляющиеся на экране за спиной ведущего. Один участник в ширме их отгадывает. Звездной команде достанутся слова «горилла», «зомби» и «гопак». Олег Кензов и Ирина Сопонару очень синхронно сыграют в крокодила. А DJ NANA попотеет, угадывая слово «слайм». Будут ли дети более ловкими, узнаешь в 4 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Самая синхронная пара Олег Кензов и Ирина Сопонару – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 3
Спасайся кто может! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд ...
DJ NANA впервые будет танцевать на проволоке – Дети против звезд – Сезон ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности