Третий командный раунд «Показуха» смотри в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск от 28.10.2020! Два участника из команды становятся в арки и показывают слова, появляющиеся на экране за спиной ведущего. Один участник в ширме их отгадывает. Звездной команде достанутся слова «горилла», «зомби» и «гопак». Олег Кензов и Ирина Сопонару очень синхронно сыграют в крокодила. А DJ NANA попотеет, угадывая слово «слайм». Будут ли дети более ловкими, узнаешь в 4 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд