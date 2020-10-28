Смотри четвертый раунд 4 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон – раунд, в котором будут соревноваться кикбоксеры Олег Кензов и Мария Панасенко. 12-летняя девушка выиграла Кубок мира у соперниц, которые были старше и тяжелее ее. А известный певец с 8 лет занимался боксом, дзюдо и free fight. Но обоим в этом раунде понадобится не умение драться, а хорошая растяжка. За минуту они должны прогнать всех черных призраков из студии. И по правилам – бить исключительно ногами. Кто из участников будет работать на опережение, а кто – на качество техники? Узнай в проекте Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск от 28.10.2020!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд