Video: Олег Кензов борется с привидениями одной левой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 4

Смотрите онлайн 4 раунд шоу Дети против звезд 2020 4 выпуск 2 сезон от 28.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 4 от 28.10.2020 / Олег Кензов борется с привидениями одной левой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 4
28 октября

Олег Кензов борется с привидениями одной левой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 4

Смотри четвертый раунд 4 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон – раунд, в котором будут соревноваться кикбоксеры Олег Кензов и Мария Панасенко. 12-летняя девушка выиграла Кубок мира у соперниц, которые были старше и тяжелее ее. А известный певец с 8 лет занимался боксом, дзюдо и free fight. Но обоим в этом раунде понадобится не умение драться, а хорошая растяжка. За минуту они должны прогнать всех черных призраков из студии. И по правилам – бить исключительно ногами. Кто из участников будет работать на опережение, а кто – на качество техники? Узнай в проекте Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск от 28.10.2020!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд

Олег Кензов борется с привидениями одной левой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 4
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