Самый магический раунд смотри в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск от 28.10.2020. Ирина Сопонару и Арсен Осипов будут колдовать и насылать заклинания, чтобы выиграть балл для своей команды. В шестом раунде ведущий Сергей Притула проверит их знания мира поттерианы. Кто знает Гарри Поттера лучше: Арсен, который прочитал все книги о нем и знает змеиный язык, или Ирина, которая провела в лондонском музее Гарри Поттера 8 часов? Ты увидишь игроков во всеоружии, в мантиях и с палочками. Кто будет управляться искуснее с магическим предметом? Узнай в 4 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд