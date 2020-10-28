Video: Волшебники Ирина Сопонару и Арсен Осипов из мира Хогвартс – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 4 выпуск 2 сезон от 28.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 4 от 28.10.2020 / Волшебники Ирина Сопонару и Арсен Осипов из мира Хогвартс – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 6
28 октября

Волшебники Ирина Сопонару и Арсен Осипов из мира Хогвартс – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 6

Самый магический раунд смотри в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 4 выпуск от 28.10.2020. Ирина Сопонару и Арсен Осипов будут колдовать и насылать заклинания, чтобы выиграть балл для своей команды. В шестом раунде ведущий Сергей Притула проверит их знания мира поттерианы. Кто знает Гарри Поттера лучше: Арсен, который прочитал все книги о нем и знает змеиный язык, или Ирина, которая провела в лондонском музее Гарри Поттера 8 часов? Ты увидишь игроков во всеоружии, в мантиях и с палочками. Кто будет управляться искуснее с магическим предметом? Узнай в 4 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Волшебники Ирина Сопонару и Арсен Осипов из мира Хогвартс – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 4. Раунд 6
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