В 3 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2 сезон от 21.10.2020 противостояния звезд и детей будут ожесточенными, травмоопасными и вкусными! Проект посетили певица Оля Полякова, чемпион Украины по стайл-джампингу Богдан Панченко и фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук.

В первом раунде команды уже по традиции спасают мини-город от нашествия инопланетян. Зеленые космические корабли будут под прицелом детей, а оранжевые – звезд. В начале во второй команде все пойдет не по плану, и боевая Оля Полякова возьмет стрельбу в свои руки. Поможет ли им это получить первую молнию времени? Смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд